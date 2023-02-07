Проект «Музейные маршруты России» собрал рекордное число участников





Участниками сессии проекта «Музейные маршруты России» в Рязанской области стали около 500 руководителей федеральных и крупнейших региональных музеев страны, учреждений культуры, министров культуры регионов, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Онлайн к сессии присоединились около 50 тысяч человек. Пленарное заседание прошло под председательством замминистра культуры России Аллы Маниловой.

Руководитель отметила, что музеи выступают «главными дестинациями культурного туризма».



«Именно музей служит магнитом формирования такого интереса и абсолютно нового для региона турпотока», — сказала на мероприятии Алла Манилова.



В рамках сессии состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве в сфере культуры.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России







