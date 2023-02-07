Бен Стиллер снимется в сериале о тройняшках «Три одинаковых незнакомца»

07.02.2023

Бен Стиллер снимется в сериале о тройняшках «Три одинаковых незнакомца»

Американский актер и комик Бен Стиллер прошел кастинг на роль в сериале «Три одинаковых незнакомца».

Артист, работавший в последнее время в качестве постановщика телевизионных сериалов, решил принять участие в качестве актера в сериале премиум-класса, пишет Deadline.

Сообщается, что Стиллер на данном этапе ведет переговоры о том, чтобы выступит также исполнительным продюсером проекта и возглавить его.

Сериал, жанр которого определен как семейная драма, основан на реальной истории братьев-тройняшек, разлученных при рождении. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает историю трех людей, которые обнаруживают, что они являются разлученными при рождении тройняшками.



Фото: Pixabay.com