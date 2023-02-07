Бен Стиллер снимется в сериале о тройняшках «Три одинаковых незнакомца»

Российско-армянский кинорежиссер Сарик Андреасян сообщил о старте производства мультсериала «Манюня»...
Стартовал прием заявок на участие в общероссийской литературной премии «Ясная Поляна», передает прес...
Реконструкцию исторического события времен блокады Ленинграда провели на Финляндском вокзале 7 фев...
Российский кинорежиссер Никита Михалков впервые после перенесенной болезни появился на публике. ...
Премьера новых эпизодов с Елизаветой Ищенко и Полиной Гухман в главных ролях состоится в онлайн-кино...
Американский актер и комик Бен Стиллер прошел кастинг на роль в сериале «Три одинаковых незнакомца».
Российско-армянский кинорежиссер Сарик Андреасян сообщил о старте производства мультсериала «Манюня»...
Стартовал прием заявок на участие в общероссийской литературной премии «Ясная Поляна», передает прес...
Реконструкцию исторического события времен блокады Ленинграда провели на Финляндском вокзале 7 фев...
Российский кинорежиссер Никита Михалков впервые после перенесенной болезни появился на публике. ...
Премьера новых эпизодов с Елизаветой Ищенко и Полиной Гухман в главных ролях состоится в онлайн-кино...
Духовный путь Сергея Рахманинова рассмотрят с религиозных позиций на литературно-музыкальном вечере ...
Многолетний ведущий «В мире животных», ученый-зоолог и биогеограф, преподаватель МГУ подтвердил свою...
«Яндекс. Афиша» анонсировала масштабный проект о мировом и российском панке и открыла раннюю продажу...
Культурное взаимодействие двух стран обсудили глава Минкультуры России Ольга Любимова и посол Узбеки...
Фильм ужасов «Страна Бога» станет голливудским дебютом российского кинематографиста, сообщил Deadlin...
Средства на реализацию национального проекта направят из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссыл...
Занятия проводятся на базе креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициат...
Прием заявок продлится до 18:00 6 марта, результаты отбора объявят не позднее 28 апреля. Об этом с...
Фильм с подзаголовком «Ваканда навсегда» установил рекорд за пять дней с релиза на стриминге, сооб...
Звезда «Интерстеллара» Мэттью Макконахи озвучил короля рок-н-ролла в анимационном сериале «Агент Элв...
Участники встреч обсудят нематериальные активы отечественных компаний и трансграничный оборот инте...
10 февраля группа представит песню Lost из архивов второго студийного альбома Meteora. Отрывок из не...
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря, пишет ...
07.02.2023