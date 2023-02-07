Бен Стиллер снимется в сериале о тройняшках «Три одинаковых незнакомца»





Американский актер и комик Бен Стиллер прошел кастинг на роль в сериале «Три одинаковых незнакомца».



Артист, работавший в последнее время в качестве постановщика телевизионных сериалов, решил принять участие в качестве актера в сериале премиум-класса, пишет Deadline.



Сообщается, что Стиллер на данном этапе ведет переговоры о том, чтобы выступит также исполнительным продюсером проекта и возглавить его.



Сериал, жанр которого определен как семейная драма, основан на реальной истории братьев-тройняшек, разлученных при рождении. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает историю трех людей, которые обнаруживают, что они являются разлученными при рождении тройняшками.













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