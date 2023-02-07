Премия «Ясная Поляна» объявила прием заявок





Стартовал прием заявок на участие в общероссийской литературной премии «Ясная Поляна», передает пресс-служба музея-заповедника «Ясная Поляна».



Номинантами на премию могут выступить литературные журналы, издательства, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.



Прием заявок продлится до 20 марта.



«7 февраля 2023 года соучредители литературной премии "Ясная Поляна", музей-усадьба Л.Н. Толстого и компания Samsung Electronics, открывают 21-й сезон и объявляют о начале приема заявок на 2023 год», — говорится в сообщении организаторов.



В пресс-службе премии сообщили о том, что фонд премии составляет 6,7 млн рублей. Номинировать можно книгу, изданную после 2021 года.



Литературная премия «Ясная Поляна» вручается в номинациях «Современная русская проза», «Иностранная литература». В этом году премия будет вручаться в категории «Личность» — конкретному человеку, чей вклад в литературную жизнь России заслуживает внимания и благодарности. Кроме того, премией будут отмечены произведения, написанные достаточно давно, но незаслуженно оставшиеся без внимания критики — «Пропущенные шедевры».



В минувшем году лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Дмитрий Данилов за роман «Саша, привет!», а также китайский прозаик Юй Хуа за книгу «Братья».









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