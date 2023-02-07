В Петербурге воссоздали прибытие первого после прорыва блокады поезда

Реконструкцию исторического события времен блокады Ленинграда провели на Финляндском вокзале 7 февраля, сообщили «Невские новости».





7 февраля 1943 года в Ленинград пришел грузовой поезд с 800 тоннами продовольствия. Состав прошел по линии Шлиссельбург — Поляны. Железную дорогу возвели в кратчайшие сроки — за 17 дней.





В честь 80-летия этого события в Петербурге прошло театрализованное представление. Паровоз ЭУ доставил на Финляндский вокзал исторический состав: вагоны-теплушки начала XX века и вагоны для пассажиров 1930-х годов. Также посетители могли увидеть паровоз Ов 324 1905 года — в годы войны такие модели укрепляли и включали в составы бронепоездов; и паровоз ЛВ-0165 1956 года — он стал первым послевоенным грузовым локомотивом в стране.





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