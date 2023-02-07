Третий сезон российского сериала «Сама дура» стартует 21 февраля

Премьера новых эпизодов с Елизаветой Ищенко и Полиной Гухман в главных ролях состоится в онлайн-кинотеатре Premier, сообщила «Культуромания».





Драмеди повествует о сестрах-подростках Маше и Кристине, которые, несмотря на разные характеры и конфликты, помогают друг другу выбираться из трудностей. В новых сериях зрители увидят повзрослевших девушек, у которых появляются новые желания и интересы.





Сериал снимает Анна Зайцева («Я иду играть»). Первый сезон дебютировал в конце 2020 года. Второй сезон вышел в прошлом году. В касте проекта также значатся — Екатерина Строгова, Богдан Голощук, Сергей Сафронов и др.





Фото: кадр из сериала «Сама дура»