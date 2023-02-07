Телеведущий Николай Дроздов выписался из больницы

07.02.2023

Телеведущий Николай Дроздов выписался из больницы
Многолетний ведущий «В мире животных», ученый-зоолог и биогеограф, преподаватель МГУ подтвердил свою выписку в комментарии изданию «360»

По словам Дроздова, врачи «устранили» боль, «все трещины и переломы заросли», поэтому ему разрешили отправиться домой. 

Его дочь Елена Дроздова отметила, что телеведущему предстоит длительная реабилитация. Ранее она рассказала изданию, что отец сломал ребра, одно из которых задело легкое. Это осложнило ситуацию.

Дроздов оказался в больнице в конце января с подозрением на трещины и переломы ребер. Он почувствовал боль после падения, однако не сразу обратился за медпомощью.

Фото: кадр из «В мире животных» / ютьюб-канал «Большая наука»