Телеведущий Николай Дроздов выписался из больницы

Многолетний ведущий «В мире животных», ученый-зоолог и биогеограф, преподаватель МГУ подтвердил св...
«Яндекс. Афиша» анонсировала масштабный проект о мировом и российском панке и открыла раннюю продажу...
Культурное взаимодействие двух стран обсудили глава Минкультуры России Ольга Любимова и посол Узбеки...
Фильм ужасов «Страна Бога» станет голливудским дебютом российского кинематографиста, сообщил Deadlin...
Средства на реализацию национального проекта направят из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссыл...
«Яндекс. Афиша» анонсировала масштабный проект о мировом и российском панке и открыла раннюю продажу...
Культурное взаимодействие двух стран обсудили глава Минкультуры России Ольга Любимова и посол Узбеки...
Фильм ужасов «Страна Бога» станет голливудским дебютом российского кинематографиста, сообщил Deadlin...
Средства на реализацию национального проекта направят из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссыл...
Занятия проводятся на базе креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициат...
Прием заявок продлится до 18:00 6 марта, результаты отбора объявят не позднее 28 апреля. Об этом с...
Фильм с подзаголовком «Ваканда навсегда» установил рекорд за пять дней с релиза на стриминге, сооб...
Звезда «Интерстеллара» Мэттью Макконахи озвучил короля рок-н-ролла в анимационном сериале «Агент Элв...
Участники встреч обсудят нематериальные активы отечественных компаний и трансграничный оборот инте...
10 февраля группа представит песню Lost из архивов второго студийного альбома Meteora. Отрывок из не...
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря, пишет ...
Празднование юбилея начнется с открытия экспозиции в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина в день его рождения...
Премьера сериала, посвященного судьбе оперного певца Федора Шаляпина, состоится 13 февраля. Об этом ...
Первый ролик по грядущему сериалу The Consultant с Кристофом Вальцем появился на официальном ютьюб-к...
Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канал...
Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Bi...
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де В...
Городскую усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке в Москве отремонтируют и отреставрируют, сообщил...
12 февраля пройдет в Мариинке в сопровождении медных духовых инструментов. В этот день публику ждут ...
7 февраля симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета даст концерт к 150-летию...
07.02.2023