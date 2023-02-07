Зеленскому отказали в видеообращении на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

По информации издания, против видеообращения Зеленского выступили местные жители. В их числе оказался также исполнительный директор итальянской медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони, сын бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.Организаторы фестиваля изначально хотели предоставить слово Зеленскому 11 февраля, однако итальянцы выступили против, написав соответствующую петицию. Подписи под петицией поставили порядка ста тысяч человек.Вместе с тем обращение Зеленского все же прозвучит — его прочтет со сцены ведущий церемонии.Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо проводится ежегодно зимой и представляет собой конкурс оригинальных песен итальянских композиторов, ранее не исполнявшихся публично.