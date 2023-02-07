Выставка «Панк-Культура. Король и Шут» пройдет на «Винзаводе» в Москве

«Яндекс. Афиша» анонсировала масштабный проект о мировом и российском панке и открыла раннюю продажу билетов на экспозицию. Об этом сообщила пресс-служба компании.





«Панк-Культура. Король и Шут» откроется 2 марта и будет работать до 31 мая в белом и красном цехах ЦСИ «Винзавод». Первое пространство расскажет об истории панка от SexPistols до наших дней. Второе представит историю и творчество культовой отечественной панк-группы «Король и Шут».





Посетители увидят архивные материалы, панк-атрибутику, расписанную машину, работы советских художников, инсталляции современных авторов, костюмы Горшка и Князя, который выступил сокуратором, афиши, черновики, рисунки, а также декорации со съемок сериала «Король и Шут» и VR-пространство для просмотра снятого для него клипа «Мертвый анархист».





7 февраля стартовали предпродажи билетов для подписчиков «Яндекс. Плюса». Они доступны с открытой датой и по самой низкой цене. Пресейл завершится 22 февраля. С этого же дня билеты поступят в свободную продажу.





Фото: пресс-служба «Яндекс. Афиши»