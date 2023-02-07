В ПФКИ началось обучение проектных менеджеров из ЛНР

Занятия проводятся на базе креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив, сообщила его пресс-служба.
Курс проходит с 5 по 10 февраля. Его слушателями стали специалисты из ЛНР, будущие консультанты проектного офиса и ресурсного центра, которые откроются в Луганске в рамках соглашения между ПФКИ и Академией культуры и искусства им. М.Л. Матусовского.
Программа включает ознакомление с основными конкурсными документами и медиафайлами, изучение структуры заявки, лекции сотрудников фонда. Также участники смогут проработать самые частые ошибки при заполнении заявок и десять критериев, предъявляемых к проектам экспертами ПФКИ.
На сегодня в новых регионах реализуется более 180 проектов, поддержанных грантами фонда. Предполагается, что их число увеличится по итогам новых конкурсов.
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