ИРИ открыл прием заявок на конкурсный отбор национального контента

Прием заявок продлится до 18:00 6 марта, результаты отбора объявят не позднее 28 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Института развития интернета, передает ТАСС.





К участию в отборе принимают проекты для широкой аудитории, посвященные качественным преобразованиям жизни россиян, сохранению культурной идентичности, исторических и недавних достижений и подвигов соотечественников. Конкурс проводится по пяти направлениям: видеоконтент, мультиформатный (мультиплатформенный) контент, софт и игры, спецпроекты для онлайн-СМИ, а также контент для блогов.





В этом году ИРИ будет изучать маркетинговую кампанию направления «аудиовизуальный контент» не только во время отбора, но и в ходе реализации проектов-победителей. Кампанию рассмотрят на этапе производства и примут решение о сумме средств для маркетинга. При отборе особое внимание эксперты уделят актуальности идей конкурсантов и их соответствию темам. После этого проекты допустят до экспертизы бизнес-плана. В финале участники очно презентуют работы на продюсерском совете, после чего станут известны победители. Их проекты должны будут находиться в открытом доступе не менее трех лет с релиза.





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