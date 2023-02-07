В РСПП пройдет Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности

Участники встреч обсудят нематериальные активы отечественных компаний и трансграничный оборот интеллектуальных прав, сообщили организаторы.





8 февраля в РСПП состоится Форум по креативным, высокотехнологичным индустриям и интеллектуальной собственности. Он пройдет в рамках Недель российского бизнеса.





Первая часть форума посвящена потенциалу и стимулам роста нематериального капитала отечественных компаний. Участники обсудят, какую ренту можно извлечь из нематериальных активов при грамотном управлении интеллектуальными правами; когда ценность «портфелей прав» станет подтверждением надежности компании для инвесторов; могут ли интеллектуальные права быть гарантией надежности заемщика или полноценным объектом залога, какова роль цифровых технологий в управлении нематериальными активами, насколько фонды готовы требовать от грантополучателей конвертации средств в нематериальные активы.





«От легализации прав на творческие результаты во многом зависит деловой климат на рынке интеллектуальных прав», — отметил модератор дискуссии, глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.





Во второй части форума состоится дискуссия по обороту интеллектуальных прав в условиях обособления рынков на фоне пандемии,экономической нестабильности и политической ситуации. На встрече поднимут вопросы о том, как РФ не допустить легализации пиратства, как будут работать принудительные лицензии, какие подводные камни есть у параллельного импорта, возможен ли переход страны к полному международному исчерпанию права, какие перспективы есть у отечественных креативных продуктов на рынках стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.





Фото предоставлено организаторами