The Last of Us установил новый рекорд по числу зрителей
The Last of Us установил новый рекорд по числу зрителей
07.02.2023
Сериал «Одни из нас» от НВО Мах не только сохраняет зрительский интерес, но и собирает все больше людей у экранов. Об этом пишет Deadline.
По данным издания, четвертый эпизод Please Hold to My Hand в день премьеры привлек 7,5 млн человек. Это на 17% больше, чем у предыдущей серии Long, Long Time. Хотя она оказалась самой непопулярной, в день релиза ее посмотрели 6,4 млн зрителей.
В четвертом эпизоде основные персонажи Джоэл и Элли встретили новую героиню Кэтлин (Мелани Лински), которой не было в оригинальной игре. Ее создали специально для сериальной адаптации.
Новая серия Endure and Survive будет доступна на два дня раньше обычного. Стриминг представит ее 10 февраля, поскольку 12-го в США пройдет Супербоул, собирающий миллионы американских зрителей у экранов.