The Last of Us установил новый рекорд по числу зрителей

Сериал «Одни из нас» от НВО Мах не только сохраняет зрительский интерес, но и собирает все больше людей у экранов. Об этом пишет Deadline.





По данным издания, четвертый эпизод Please Hold to My Hand в день премьеры привлек 7,5 млн человек. Это на 17% больше, чем у предыдущей серии Long, Long Time. Хотя она оказалась самой непопулярной, в день релиза ее посмотрели 6,4 млн зрителей.





В четвертом эпизоде основные персонажи Джоэл и Элли встретили новую героиню Кэтлин (Мелани Лински), которой не было в оригинальной игре. Ее создали специально для сериальной адаптации.





Новая серия Endure and Survive будет доступна на два дня раньше обычного. Стриминг представит ее 10 февраля, поскольку 12-го в США пройдет Супербоул, собирающий миллионы американских зрителей у экранов.









Фото: кадр из сериала «Одни из нас»