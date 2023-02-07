Linkin Park выпустит неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона
Linkin Park выпустит неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона
07.02.2023
10 февраля группа представит песню Lost из архивов второго студийного альбома Meteora. Отрывок из нее опубликован на ютьюб-канале Linkin Park.
Lost — неизданный трек, который не вошел в сборник Meteora. В нем звучит голос вокалиста группы Честера Беннингтона, умершего в 2017 году в результате суицида.
Также поклонники предполагают, что музыканты готовят переиздание Meteora. Второй студийник группы вышел в 2003 году и достиг платинового статуса. Ранее Linkin Park выпустил переиздание дебютного альбома Hybrid Theory (2000) к 20-летию его релиза, в которое включили неизданные треки. В прошлом году музыканты представили делюкс-версию третьей пластинки Minutes to Midnight (2007).
Всего в дискографии группы значится семь студийных альбомов, последний из которых вышел в 2017-м. После смерти Беннингтона коллектив не издавал пластинки с новыми треками.
Фото: кадр из клипа Pushing Me Away / ютьюб-канал Linkin Park