Два дома Федора Шаляпина объединила выставка к 150-летию оперного певца

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Проект «Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву» подготовили Музей музыки (Москва) и Музей театрального и музыкального искусства (Петербург). Он призван раскрыть разностороннюю натуру артиста с помощью реконструкции атмосферы его московского дома и петербургской квартиры, где жили две семьи певца.Для проекта в московскую усадьбу, где жила первая супруга певца Иола Торнаги, доставили основную часть собрания петербургского дома-музея, где проживала его вторая супруга Мария Петцольд. Благодаря этому посетители смогут побывать сразу в двух домах Шаляпина.Как отметил гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов, певец «считал, что у него одна большая семья, разделённая на две части».В этот же день Музей-усадьба Шаляпина проведет День открытых дверей. Посещение бесплатное. Выставка «Путешествие» откроется для посетителей с 15 февраля.