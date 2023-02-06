Prime Video опубликовал трейлер сатирического триллера «Консультант»

06.02.2023

Prime Video опубликовал трейлер сатирического триллера «Консультант»
Первый ролик по грядущему сериалу The Consultant с Кристофом Вальцем появился на официальном ютьюб-канале стриминга Amazon Prime Video.

Компания-разработчик мобильных игр CompWare нанимает консультанта Регуса Патоффа, чтобы поправить имидж после провалившейся сделки. Внезапно ее гендиректор умирает при таинственных обстоятельствах, а консультанта занимает его место. Патофф — странный (вроде бы) человек, который становится диктатором. 

Темная комедия основана на книге Бентли Литтла. Шоураннерами проекта выступили Тони Басгэллоп и Бентли Литтл. Вместе с Вальцем каст составили Бриттани О’Грэйди, Нэт Вулфф, Эйми Карреро и др.

Первый из восьми эпизодов появится на стриминге 24 февраля.


Фото: кадр из трейлера сериала «Консультант»