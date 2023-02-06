Prime Video опубликовал трейлер сатирического триллера «Консультант»

Премьера сериала, посвященного судьбе оперного певца Федора Шаляпина, состоится 13 февраля. Об это...
Первый ролик по грядущему сериалу The Consultant с Кристофом Вальцем появился на официальном ютьюб...
Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канал...
Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Bi...
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де В...
Премьера сериала, посвященного судьбе оперного певца Федора Шаляпина, состоится 13 февраля. Об это...
Первый ролик по грядущему сериалу The Consultant с Кристофом Вальцем появился на официальном ютьюб...
Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канал...
Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Bi...
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де В...
Городскую усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке в Москве отремонтируют и отреставрируют, сообщил...
12 февраля пройдет в Мариинке в сопровождении медных духовых инструментов. В этот день публику ждут ...
7 февраля симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета даст концерт к 150-летию...
Заслуженный артист РФ скончался 6 февраля в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Молодежного театра....
Работы финалистов всероссийского конкурса покажут во время I Международного юношеского конкурса пиан...
Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило крепость из списка Всемирного нас...
Исполнитель роли археолога и авантюриста рассказал Variety, почему решил сыграть персонажа в пятом ф...
В Лос-Анджелесе назвали победителей 65-й премии «Грэмми», которую вручили в 91 категории. Полный с...
Драматическая лента французского режиссера и сценариста появится в кинотеатрах РФ летом, передает ТА...
Стриминг HBO Max выпустит следующую серию «Одних из нас» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается...
Новый фэнтези-экшн Джеймса Кэмерона превзошел его же драму по международному бокс-офису и стал тре...
Кинокомпании Леонардо Ди Каприо и Дж. Дж. Абрамса спродюсируют фильм по детективу Стивена Кинга Bi...
Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Ал...
06.02.2023