Историческая драма «Шаляпин» дебютирует на телеканале «Россия»

Премьера сериала, посвященного судьбе оперного певца Федора Шаляпина, состоится 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.





Будущая звезда (Александр Горбатов) приезжает в Москву без денег и не упускает появившейся возможности спеть на концерте. Шаляпин покоряет слушателей и раскрывает свой талант в частной опере. Он женится по взаимной любви на балерине Иоле (Мария Смольникова). Однако семейное счастье и всю жизнь певца переворачивает роман с поклонницей Марией (Юлия Снигирь). Его слава растет, а он разрывается между любимыми женщинами. Ему предстоит сделать сложный выбор не только между ними.





Многосерийный фильм поставил Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза»). Сценарий подготовили Тимур Эзугбая и Наталья Назарова.





Фото: телеканал «Россия»