Нейросеть Stylo установила автора неизвестной пьесы XVII века

06.02.2023
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де Вега, известный по пьесе «Собака на сене». Об этом сообщает The Guardian.
Произведение «Француженка Лаура» исследовал ИИ Stylo, созданный для изучения архива Национальной библиотеки Испании. В центре его сюжета — история запретной любви: герои принадлежат к разным сословиям. Аналогичные темы присутствуют в других сочинениях Лопе де Веги.
Установление авторства проходило в несколько этапов. Сначала с помощью Transkribus исследователи расшифровали 1300 пьес, в основном из Национальной библиотеки Испании. Затем Stylo сравнил их стилистику с 2800 оцифрованными текстами из базы данных ETSO. ИИ нашел совпадения с сотней работ, автором большинства из которых был де Вега.
Также исследователи проверили гипотезу с помощью традиционного анализа, включающего размер стиха, сюжет, языковые особенности и др. Выяснилось, что стиль «Лауры» соответствует позднему творчеству испанского драматурга и прозаика. Предположительно пьеса написана в 1635 году.
Фото: Pixabay