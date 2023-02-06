РГБИ переедет на время ремонта и реставрации основного здания

06.02.2023
Городскую усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке в Москве отремонтируют и отреставрируют, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
Основное здание Государственной библиотеки искусств отремонтируют, также в нем проведут реставрационные работы. Такое решение ведомство приняло в прошлом году, когда РГБИ отмечала свое 100-летие. Работы планируют завершить в 2025 году.
На время ремонта Библиотека искусств переедет в «Иностранку», где будет принимать читателей и продолжать другую работу. Переезд планируется завершить к лету.
В усадьбе Маясоедовых специальная библиотека разместилась в 1948 году. С тех пор здание капитально не ремонтировалось. Ремонт и реставрация позволят восстановить исторический облик дома и расширить его возможности для работников и читателей РГБИ.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ