Мариинский театр приглашает на Брасс-день

12 февраля пройдет в Мариинке в сопровождении медных духовых инструментов. В этот день публику ждут два брасс-концерта, сообщила пресс-служба петербургского театра.
На дневном мероприятии прозвучат фантазия на темы «Тоски» Пуччини, аранжировки на фрагменты из «Фауста» Гуно, «Любовного напитка» Доницетти и других опер. Дирижировать Брасс-ансамблем Мариинки будет Валерий Гергиев.
Вечером вместе с музыкантами Мариинского выступят молодые исполнители из Москвы. Публика услышит джазовую сюиту Toot Suite Боллинга, фантазии на саундтреки из «Титаника», «Парка юрского периода», фантазию на темы из опер Верди и др.
Мероприятия состоятся в Концертном зале.
Фото: Наташа Разина / пресс-служба Мариинского театра