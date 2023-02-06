В ГЭС-2 прозвучит «Остров мертвых» Сергея Рахманинова

06.02.2023
7 февраля симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета даст концерт к 150-летию композитора, сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.
Выступление состоится на проспекте Дома культуры «ГЭС-2» в рамках IV Зимнего фестиваля искусств под артистическим руководством Башмета. В его программе прозвучат два знаковых произведения Рахманинова: «Остров мертвых» и «Симфонические танцы» в исполнении оркестра. Первое положило начало циклу сочинений, посвященных смерти, разрушению и хаосу. Второе стало последним крупным произведением автора, запечатлевшим тревогу о войне в Европе и скорбь по старой России.
Также публика услышит «Пантелея-Целителя» (слова А.К. Толстого), сочетающего имитацию духовного стиха и сатиру на «нигилизм», и хоровое переложение «Вокализа» в исполнении Камерного хора Московской консерватории под управлением Александра Соловьева.
Фото: Dzasohovich, CC BY-SA 4.0