РАМТ сообщил о смерти актера Виктора Цымбала

06.02.2023

РАМТ сообщил о смерти актера Виктора Цымбала
Заслуженный артист РФ скончался 6 февраля в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Молодежного театра.

Виктор Цымбал не дожил три недели до 74-го дня рождения. Причины его смерти не уточняются. О прощании с артистом театр сообщит позже. 

«Спасибо за любовь и преданность Молодежному театру», — говорится в сообщении труппы.

Цымбал окончил Омскую драматическую студию и ГИТИС. Более 40 лет его творческая жизнь была связана с РАМТом, куда он поступил в 1981 году. Актер исполнил более 500 ролей на его сцене — от главного антагониста «Отверженных» Тенардье до судьи с внутренним достоинством Вика в «Нюрнберге». Более 20 лет Цымбал совмещал актерскую и административную функции, работая помощником худрука по труппе. 

Фото: кадр из фильма-спектакля «Берег утопии»