РАМТ сообщил о смерти актера Виктора Цымбала

Заслуженный артист РФ скончался 6 февраля в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Молодежного театра....
Работы финалистов всероссийского конкурса покажут во время I Международного юношеского конкурса пиан...
Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило крепость из списка Всемирного насле...
Исполнитель роли археолога и авантюриста рассказал Variety, почему решил сыграть персонажа в пятом ф...
В Лос-Анджелесе назвали победителей 65-й премии «Грэмми», которую вручили в 91 категории. Полный с...
Заслуженный артист РФ скончался 6 февраля в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Молодежного театра....
Работы финалистов всероссийского конкурса покажут во время I Международного юношеского конкурса пиан...
Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило крепость из списка Всемирного насле...
Исполнитель роли археолога и авантюриста рассказал Variety, почему решил сыграть персонажа в пятом ф...
В Лос-Анджелесе назвали победителей 65-й премии «Грэмми», которую вручили в 91 категории. Полный с...
Драматическая лента французского режиссера и сценариста появится в кинотеатрах РФ летом, передает ТА...
Стриминг HBO Max выпустит следующую серию «Одних из нас» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается...
Новый фэнтези-экшн Джеймса Кэмерона превзошел его же драму по международному бокс-офису и стал тре...
Кинокомпании Леонардо Ди Каприо и Дж. Дж. Абрамса спродюсируют фильм по детективу Стивена Кинга Bi...
Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Ал...
С 10 февраля по 4 июня в учреждении пройдет выставка «К звездам упрямо и смело!», говорится в пресс-...
Должность главрежа Новосибирского драмтеатра занял Антон Федоров, сообщается на сайте учреждения. ...
5 февраля музыканты культового рок-коллектива открывают первый за много лет тур по городам РФ. Об ...
Герцог и герцогиня Сассекские перейдут от создания документального контента о себе к выпуску развл...
Звезда «Одних из нас» снялся в пародийном ролике, где сюжет сериала совместили с видеоигрой Mario Ka...
Британский актер рассказал поклонникам о возможности новых съемок во франшизе «Звездные войны» и к...
7 февраля в Красной палате открывается выставка, приуроченная к 50-летию выхода в прокат легендарн...
06.02.2023