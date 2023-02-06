Стартовал прием заявок на конкурс рисунков «Мир Рахманинова»

06.02.2023
Работы финалистов всероссийского конкурса покажут во время I Международного юношеского конкурса пианистов им. Рахманинова, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Заявки на участие принимают до 28 февраля. К участию приглашают детей и подростков 10-18 лет. От них ждут рисунки, посвященные жизни и творчеству Сергея Рахманинова. Эксперты Музея музыки отберут в финал работы 40 конкурсантов. Пятеро из них станут победителями.
Рисунки финалистов представят на выставке в ДМШ № 1 им. Рахманинова во время Юношеского конкурса пианистов, который впервые состоится в Великом Новгороде в марте 2023 года. Победителей пригласят на его открытие.
Художественный конкурс проводят Музей музыки и Юношеский конкурс пианистов, учрежденный в год 150-летия композитора. Он создан как спутник основного Рахманиновского конкурса, дебютировавшего в 2022 году.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ