Древняя крепость Газиантепа обрушилась при землетрясении в Турции

Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило крепость из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Daily Sabah.





В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло землетрясение в 7,7 балла с эпицентром в провинции Кахраманмараш. В Газиантепе, в 37 километрах от него, обрушилась древняя крепость, возраст которой точно не установлен. Рухнули подпорная стена и несколько бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях фортификационного сооружения. Их обломки разбросало по окрестностям. В уцелевших стенах образовались глубокие трещины. Пострадала и находящаяся рядом мечеть. У постройки, датируемой XVII веком, обрушились купол и восточная стена.





При землетрясении пострадал еще один памятник из списка ЮНЕСКО — Цитадель в Алеппо, расположенном на севере Сирии. Памятник заложен в XII веке.





По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, к настоящему моменту известно о 912 погибших и 5385 пострадавших при ЧС. Из-под завалов извлекли почти 2,5 тысячи человек. Разрушены более 2800 домов. В поисково-спасательной операции задействованы 9 тысяч человек по всей стране. По данным Минздрава Сирии, в САР погибли 371 человек, пострадали более 1,2 тысячи.





Фото: Klaus-Peter Simon, CC BY-SA 3.0