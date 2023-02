Харрисон Форд объяснил возвращение к роли Индианы Джонса

Исполнитель роли археолога и авантюриста рассказал Variety, почему решил сыграть персонажа в пятом фильме приключенческой франшизы.





Актер Харрисон Форд признался, что давно хотел завершить историю Индианы Джонса. Он хотел «увидеть конец его карьеры».





Форд в пятый и последний раз предстанет в образе Джонса в фильме с подзаголовком «Часы судьбы». Впервые он сыграл ученого-археолога в 1981 году. За более чем 40 лет вышло три сиквела. Пятая лента дебютирует в июне.





Indiana Jones and the Dial of Destiny расскажет о событиях 1969 года. Состарившийся археолог сосредоточился на преподавании и отошел от авантюрных дел. Однако появление старого друга Саллаха (Джон Рис-Дэвис) помогает ему вновь почувствовать силу и потянуться к приключениям. Джонсу предстоит остановить ученого Воллера в поисках артефакта, способного менять прошлое. На этот раз ему поможет внучка Хелена (Фиби Уоллер-Бридж).





Фото: кадр из трейлера фильма «Индиана Джонс 5»