Названа дата российской премьеры нового фильма Люка Бессона «Догмэн»

06.02.2023
Драматическая лента французского режиссера и сценариста появится в кинотеатрах РФ летом, передает ТАСС.
15 июня кинопрокатная компания Arna Media выпустит в России первую за три года ленту Люка Бессона, который отвечал за постановку и сценарий проекта. Продюсированием занималась его супруга Виржини Бессон-Силла.
DogMan повествует о Дугласе, жизнь которого с ранних лет не отличается легкостью. С детства он знает, что такое жестокость людей. Со временем герой находит утешение в общении с собаками.
Главную роль сыграл Калеб Лэндри Джонс, который получил «Золотую пальмовую ветвь» за роль в психологической драме «Нитрам», основанной на реальной истории самого массового убийства в истории Австралии. Также он знаком публике по лентам «Три билборда на границе Эббинга», «Прочь», «Люди Икс: Первый класс».
Фото: кадр из фильма «Нитрам»