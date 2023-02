Пятый эпизод The Last of Us выйдет на два дня раньше из-за Супербоула

Стриминг HBO Max выпустит следующую серию «Одних из нас» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в соцсетях сервиса.





Премьеру серии Endure and Survive перенесли с 12 на 10 февраля из-за проведения Super Bowl — финала Национальной футбольной лиги США. Самое масштабное событие американского спорта традиционно собирает миллионы зрителей. В этом году на матче выступит Рианна, для которой это будет первое живое выступление за последние пять лет.





НВО уже опубликовал тизер пятой серии. 5 февраля вышел четвертый эпизод Please Hold on to My Hand.





Сериал по игре The Last of Us рассказывает о разрушенном пандемии мире. Для поиска лекарства Джоэл берется доставить юную Элли, обладающую иммунитетом к возбудителю, из охраняемой военными зоны в лабораторию.