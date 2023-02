Ди Каприо может сыграть Билли Саммерса в экранизации романа Кинга

Кинокомпании Леонардо Ди Каприо и Дж. Дж. Абрамса спродюсируют фильм по детективу Стивена Кинга Billy Summers, сообщил Deadline.





Права на полнометражную экранизацию детективного романа приобрела Warner Bros., продюсированием проекта займутся Appian Way Ди Каприо и Bad Robot Абрамса. Если все сложится, то первый сыграет главную роль — киллера Билли Саммерса, а второй срежиссирует фильм. Сценарий адаптируют Эд Цвик и Маршалл Херсковиц.





Первоначально предполагалось снять мини-сериал из десяти эпизодов для стримингов и ТВ. Однако теперь в планах — полнометражная лента.





Billy Summers рассказывает о наемнике, который убивает только «плохих» людей. Перед уходом в отставку он берет последний заказ. Саммерс должен убить коллегу-киллера Джоэла Аллена прямо во время суда над ним, чтобы он не раскрыл тайны своих работодателей для смягчения приговора. Для этого Саммерс притворяется начинающим писателем в городке, где пройдет судебное заседание.





Фото: кадр из фильма Once Upon a Time in... Hollywood