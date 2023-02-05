Посещаемость «Чебурашки» превысила 20 млн зрителей

Рекордсмен отечественного кинопроката установил новое достижение, пишет «БК».





По предварительным данным ЕАИС на вечер 5 февраля, на семейный фильм «Чебурашка» продано 20 млн билетов, начиная с премьеры 1 января и включая предпродажи ближайших дней.





На втором месте среди самых посещаемых проектов отечественного проката удерживается «Аватар» с 13,5 млн проданных билетов, которого «Чебурашка» обогнал почти на 49%. Делаа значатся «Движение вверх» (12 млн), «Холоп» (11,6 млн), «Кроль Лев» (10,9 млн).





Накануне лента Дмитрия Дьяченко обновила максимум по бокс-офису, который превысил 6 млрд рублей. На этой неделе вышла первая официальная новеллизация фильма. Книгу по сценарию «Чебурашки» написала Анна Маслова.