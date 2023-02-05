Назначен новый главный режиссер новосибирского театра «Старый дом»

05.02.2023

Назначен новый главный режиссер новосибирского театра «Старый дом»
Должность главрежа Новосибирского драмтеатра занял Антон Федоров, сообщается на сайте театра.

Постановщика представили коллективу 5 февраля. Он назвал свое назначение «большой неожиданностью», поскольку «не планировал останавливаться в одном театре». Своей главной задачей режиссер видит поддержку труппы, «чтобы все наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить». 

Первая режиссерская работа Федорова дебютирует на новой для него площадке в июне. Он поставит спектакль по прозе Андрея Платонова.

Федоров — выпускник актерского и режиссерского факультетов Щукинского института. Ставил спектакли в Пскове, Альметьевске, Воронеже и др. Его постановки неоднократно номинировали на «Золоту маску».

Фото: Pixabay