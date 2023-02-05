Назначен новый главный режиссер новосибирского театра «Старый дом»

5 февраля музыканты культового рок-коллектива открывают первый за много лет тур по городам РФ. Об ...
Герцог и герцогиня Сассекские перейдут от создания документального контента о себе к выпуску развл...
Звезда «Одних из нас» снялся в пародийном ролике, где сюжет сериала совместили с видеоигрой Mario Ka...
Британский актер рассказал поклонникам о возможности новых съемок во франшизе «Звездные войны» и к...
Должность главрежа Новосибирского драмтеатра занял Антон Федоров, сообщается на сайте театра. ...
5 февраля музыканты культового рок-коллектива открывают первый за много лет тур по городам РФ. Об ...
Герцог и герцогиня Сассекские перейдут от создания документального контента о себе к выпуску развл...
Звезда «Одних из нас» снялся в пародийном ролике, где сюжет сериала совместили с видеоигрой Mario Ka...
Британский актер рассказал поклонникам о возможности новых съемок во франшизе «Звездные войны» и к...
7 февраля в Красной палате открывается выставка, приуроченная к 50-летию выхода в прокат легендарн...
65-ю церемонию премии Академии звукозаписи США проведет актер из ЮАР Тревор Ноа. В прямом эфире шоу ...
В эфире Первого канала 4 февраля показали финал шоу «Ледниковый период. Снова вместе». ...
Фильм оскароносного режиссера расскажет о том, как бывший участник популярной группы искал себя за е...
Отечественный кинохит покорил новую высоту, заработав в российском прокате более 6,04 млрд рублей. О...
Трагикомедия «Соло для часов с боем» открыла петербургские гастроли московского театра, приуроченн...
Режиссер Колин Треворроу, снявший фантастический фильм «Мир Юрского периода», планирует снять худо...
Американская киностудия Warner Bros. приобрела права на экранизацию нового бестселлера писателя Стив...
В США скончалась актриса Мелинда Диллон. Двукратная номинантка на «Оскар» умерла в возрасте 83 лет, ...
Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, признался, что продолжает считать ...
Российский певец Игорь Николаев переведен из операционного блока в палату, передает «Пятый канал» со...
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Министр культуры Ольга Любимова в рамках визита в Санкт-Петербург посетила Свято-Троицкую Александро...
Кинокомпания «Русское» завершила съемки мелодрамы «Всем по 50». Главные роли в проекте сыграли Мария...
05.02.2023