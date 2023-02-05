Стали известны наставники 11 сезона шоу «Голос»

Первый канал анонсировал съемки нового сезона музыкального проекта «Голос».





Наставниками в новом сезоне «Голоса» выступят Полина Гагарина, Баста, а также новички в этой роли Владимир Пресняков-младший и Антон Беляев. Фронтмен Therr Maitz становился полуфиналистом второго «Голоса» в 2013 году. Пресняков впервые примет участие в проекте.





«Я пришел на "Голос" узнать, как и о чем сейчас поет наша страна», — отметил он.





На участие в новом сезоне поступили тысячи заявок. На очном кастинге выбрали более сотни исполнителей, которые станут участниками слепых прослушиваний. В 11-м сезоне зрители увидят профессиональных вокалистов и любителей музыки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Молдовы, а также городов и сел РФ (Балашов, Быстрый Исток, Верхняя Пышма, Грозный, Ессентуки, Ижевск, Нальчик, Находка, Сочи и др.).





Съемки новых выпускают стартуют в Москве. Точная дата выхода первого их них пока не сообщается. Ведущей выступит Яна Чурикова. Ранее она провела детскую версию «Голоса».





Фото: пресс-служба Первого канала