Самый масштабный тур группы «Кино» стартует в Саратове

05.02.2023
5 февраля музыканты культового рок-коллектива открывают первый за много лет тур по городам РФ. Об этом они сообщили во «ВКонтакте».
Концертный тур-2023 начнется с выступления «Кино» в саратовском ЛДС «Кристалл». На гастроли отправились Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов. Они будут играть песни «Кино» под оцифрованный голос Виктора Цоя.
Музыканты отметили, что в текстах Цоя «каждый слушатель может найти что-то свое», поскольку они не привязаны к временам и обстоятельствам. Также они подтвердили, что тур станет самым крупным в истории группы, отметила «Версия Саратов»
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Начавшиеся в Саратове гастроли завершатся 17 июня в Риге. За пять месяцев артисты посетят 20 городов, в том числе Казань, Уфу, Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Томск, Барнаул и др.
Фото: скриншот / kino.band