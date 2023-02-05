Принц Гарри и Меган Маркл снимут романтическую комедию для Netflix

05.02.2023
Герцог и герцогиня Сассекские перейдут от создания документального контента о себе к выпуску развлекательных историй с вымышленными сюжетами, сообщил источник The Telegraph.
После выхода документального шоу о своих отношениях Harry & Meghan, созданного в рамках многолетней сделки с Netflix, пара решила сосредоточиться на создании проектов на основе «вымышленных сценариев».
«Это будут романтические комедии, приятные и беззаботные программы», — отметила газета.
Гарри и Меган не будут сниматься в своих новых проектах. Они выступят исполнительными продюсерами, чьи обязанности требуют меньше времени и сил. Благодаря этому они смогут заниматься другими проектами и благотворительностью, отметил собеседник издания.
Ранее Гарри рассказал, что запоем смотрел популярный ситком «Друзья», а Меган — «миллион раз» пересматривала «Когда Гарри встретил Салли» и ромкомы с Джулией Робертс.
Фото: кадр из Harry & Meghan