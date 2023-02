Педро Паскаль предстал в образе Супер Марио в пародии на The Last of Us

Звезда «Одних из нас» снялся в пародийном ролике, где сюжет сериала совместили с видеоигрой Mario Kart (спин-офф Super Mario). Видео опубликовал ютьюб-канал SNL.





Действие кроссовера разворачивается в постапокалиптических декорациях Грибного царства. Персонаж Педро Паскаля представлет его героя Джоэла из «Одних из нас» в образе Марио. Ему предстоит доставить выжившую принцессу Пич к Rainbow Road. Они едут трассам из Mario Kart, пытаясь оторваться от Боузера. В ролике также появляются Луиджи, Ёоши и Тоад.





The Last of Us дебютировал 16 января. Сериал по одноименной видеоиге рассказывает, как контрабандист Джоэл везет девочку-подростка Элли в надежде найти лекарство от эпидемии, разрушившей мир.