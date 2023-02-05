В Ростовском кремле стартует проект «Иван Васильевич»: путешествие во времени»

7 февраля в Красной палате открывается выставка, приуроченная к 50-летию выхода в прокат легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Одной из съемочных локаций фильма постановщика Леонида Гайдая и сценариста Владлена Бахнова стал Ростовский кремль, благодаря картине прославившийся на всю страну.





Посетители выставки отправятся в путешествие по трем эпохам. Они побывают в Русском государстве XVI века, когда им правил первый царь Иоанн Грозный; в СССР середины 1930-х годов, когда Михаил Булгаков создавал легшую в основу фильма пьесу «Иван Васильевич»; а также в 1972 году во время съемок «эксцентрической комедии с элементами фантастики».





В экспозицию включили иконы XVI века, живопись, графику, предметы быта, денежные знаки и многие другие артефакты. Выставку дополнили аудио- и видеосопровождение, фотозона.





Погрузиться в разные эпохи можно будет с 7 февраля по 9 июля.





Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»