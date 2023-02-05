Лауреатов Grammy объявят в Лос-Анджелесе 5 февраля

65-ю церемонию премии Академии звукозаписи США проведет актер из ЮАР Тревор Ноа. В прямом эфире шоу покажет NBC.





На концерте отметят 65-летие премии, а также полувековой юбилей хип-хопа, которому посвятят часть мероприятия.





В этом году лидерами по числу номинаций стали Бейонсе (9), Кендрик Ламар (9) и Адель (7). Последние альбомы этих артистов претендуют на золотые статуэтки вместе с пластинками ABBA, Бэд Банни, Coldplay, Гарри Стайлза, Лиззо и др. Среди новичков за награду поборются Maneskin, Анитта, Тоби Нвигве, Омар Аполло и др.





Среди номинантов значится выходец из РФ композитор и продюсер Тимофей Резников. Спродюсированный им трек I’m Good (Blue) исполнили David Guetta и Биби Рекса. Он участвует в номинации электронной и танцевальной музыки.





Grammy основана 1958-м году. На сегодня награду вручают более чем в 90 номинациях в сфере музыкальной индустрии.





Фото: скриншот / grammy.com