Вышла запись последнего выступления Романа Костомарова в «Ледниковом периоде»

В эфире Первого канала 4 февраля показали финал шоу «Ледниковый период. Снова вместе».





В этом выпуске олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выступил с актрисой Валерией Ланской в последний перед госпитализацией раз. В номере под музыку Exogenesis группы Muse участники телешоу предстали в образе влюбленных, не допустив ошибок в исполнении технических элементов. Они выбрали любимый трек британских рокеров, чтобы в финале кататься в удовольствие.





Запись выступления сделали до такого, как Костомаров попал в больницу с пневмонией. Его госпитализировали 10 января в Москве и подключили к ИВЛ. Состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжелое. Он по-прежнему находится в клинике.





Фото: кадр из «Ледникового периода» / Первый канал