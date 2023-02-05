Сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

Отечественный кинохит покорил новую высоту, заработав в российском прокате более 6,04 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.





На утро 5 февраля бокс-офис семейного фильма составил 6 млрд 39 млн 193 тысячи 467 рублей. Чуть более месяца понадобилось «Чебурашке», чтобы собрать эту сумму.





Фильм Дмитрия Дьяченко стал первым в отечественном прокате проектом, которому удалось заработать 6 млрд рублей. Эта сумма почти в два раза превышает бокс-офис предыдущего лидера: в 2009 году «Аватара» собрал 3,52 млрд рублей.





Благодаря «Чебурашке» январь 2022 года стал самым кассовым в истории российского кинопроката. Общая сумма сборов за этот месяц составила 8,66 млрд рублей.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»