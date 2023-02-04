Колин Треворроу снимет фильм об Атлантиде

04.02.2023

Колин Треворроу снимет фильм об Атлантиде

Режиссер Колин Треворроу, снявший фантастический фильм «Мир Юрского периода», планирует снять художественный фильм об Атлантиде.

Ранее проект разрабатывала Universal, а теперь за проект взялась студия Skydance.

Треворроу также планирует выступить в качестве продюсера фильма. Сценарий к фильму написала автор «Дома дракона» Чармэйн Де Грейт.

Грядущий фильм получил название «Атлантида» и станет «фантастическим приключением, основанным на мифе о легендарной высокоразвитой цивилизации, достигшей невиданных высот, а затем потерянной из-за стихии, проклятий древних богов либо из-за гордыни».



Фото: Universal Pictures All-Access/YouTube