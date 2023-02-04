Колин Треворроу снимет фильм об Атлантиде





Режиссер Колин Треворроу, снявший фантастический фильм «Мир Юрского периода», планирует снять художественный фильм об Атлантиде.



Ранее проект разрабатывала Universal, а теперь за проект взялась студия Skydance.



Треворроу также планирует выступить в качестве продюсера фильма. Сценарий к фильму написала автор «Дома дракона» Чармэйн Де Грейт.



Грядущий фильм получил название «Атлантида» и станет «фантастическим приключением, основанным на мифе о легендарной высокоразвитой цивилизации, достигшей невиданных высот, а затем потерянной из-за стихии, проклятий древних богов либо из-за гордыни».













Фото: Universal Pictures All-Access/YouTube







