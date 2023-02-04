Warner Bros. экранизирует новую книгу Стивена Кинга

04.02.2023

Warner Bros. экранизирует новую книгу Стивена Кинга

Американская киностудия Warner Bros. приобрела права на экранизацию нового бестселлера писателя Стивена Кинга, передает Deadline.

Речь идет о книге Кинга «Билли Саммерс». Студия разрабатывает проект, продюсерами которого выступят Bad Robot Джей Джей Абрамс и Appian Way Леонардо Ди Каприо. Сценаристами выступят авторы «Последнего самурая» Эдвард Цвиг и Маршалл Херскович.

Издание отмечает, что Абрамс может выступить в качестве постановщика фильма, а Ди Каприо — сыграть главную роль.

Изначально проект задумывался как сериал из 10 эпизодов для стриминговых платформ, однако позже создатели переосмыслили проект для формата полнометражного фильма.



Фото: Pixabay.com