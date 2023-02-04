Warner Bros. экранизирует новую книгу Стивена Кинга





Американская киностудия Warner Bros. приобрела права на экранизацию нового бестселлера писателя Стивена Кинга, передает Deadline.



Речь идет о книге Кинга «Билли Саммерс». Студия разрабатывает проект, продюсерами которого выступят Bad Robot Джей Джей Абрамс и Appian Way Леонардо Ди Каприо. Сценаристами выступят авторы «Последнего самурая» Эдвард Цвиг и Маршалл Херскович.



Издание отмечает, что Абрамс может выступить в качестве постановщика фильма, а Ди Каприо — сыграть главную роль.



Изначально проект задумывался как сериал из 10 эпизодов для стриминговых платформ, однако позже создатели переосмыслили проект для формата полнометражного фильма.













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