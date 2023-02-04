По данным издания, артист пока не восстановился и остается под наблюдением врачей.Игорь Николаев был госпитализирован 31 января. В прессе причиной госпитализации назвали подозрение на инфаркт.Позже музыкант вышел на связь и опроверг слухи о его критическом состоянии. Супруга Николаева Юлия Проскурякова призвала не нагнетать информацию о состоянии здоровья артиста и добавила, что Николаев через несколько дней будет дома.