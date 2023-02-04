В Кисловодске установят памятник Чебурашке





В Кисловодске появится памятник Чебурашке, сообщает пресс-служба городской администрации.



Сообщается, что идея установить в городе памятник Чебурашке одобрена Общественным советом. Ожидается, что скульптура будет установлена на улице Карла Маркса, где проходили съемки фильма «Чебурашка» — самой кассовой картины за всю историю отечественного проката.



Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что фильм «Чебурашка» пользуется большой популярностью у местных жителей.



«В Кисловодске появилась еще одна традиция — в кинотеатре в конце просмотра "Чебурашки" зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения», — рассказал Моисеев.









Фото: кадр из фильма «Чебурашка»