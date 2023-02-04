Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации Александро-Невской лавры





Министр культуры Ольга Любимова в рамках визита в Санкт-Петербург посетила Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, где ведутся реставрационные работы.



Ольга Любимова ознакомилась с ходом восстановительных работ, побывала на выставке, на которой представлены архивные материалы по истории собора, а также правый трансепт, где до 1922 года в серебряной раке хранились мощи Александра Невского.



По словам заместителя епархиального архитектора Санкт-Петербургской епархии по вопросам ремонта и реставрации ансамбля построек Лавры Алексея Одинцова, в рамка сохранения ансамбля Лавры ведется научная реставрация с элементами приспособления.



«Будут сохранены все те фрагменты, которые нам остались от реставрации Кирилла Дмитриевича Халтурина. Мы с большим уважением относимся к советской реставрации», — сказал Алексей Одинцов.



В настоящее время ведутся работы по воссозданию исторического облика Свято-Троицкого собора.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России