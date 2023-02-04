Умер актер из «Полицейской академии» Джордж Робертсон

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, признался, что продолжает считать ...
Российский певец Игорь Николаев переведен из операционного блока в палату, передает «Пятый канал» со...
...
Министр культуры Ольга Любимова в рамках визита в Санкт-Петербург посетила Свято-Троицкую Александро...
Кинокомпания «Русское» завершила съемки мелодрамы «Всем по 50». Главные роли в проекте сыграли Мария...
Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, признался, что продолжает считать ...
Российский певец Игорь Николаев переведен из операционного блока в палату, передает «Пятый канал» со...
...
Министр культуры Ольга Любимова в рамках визита в Санкт-Петербург посетила Свято-Троицкую Александро...
Кинокомпания «Русское» завершила съемки мелодрамы «Всем по 50». Главные роли в проекте сыграли Мария...
В Канаде скончался актер Джордж Робертсон, широко известный по роли в комедии «Полицейская академия»...
Музей Победы проведет международную онлайн-конференцию о Сталинградской битве, передает пресс-служба...
В Русском музее открылась выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».
Продолжение боевика «Гладиатор» получило дату релиза. Над сиквелом «Гладиатора» в настоящее время ра...
Актер Дмитрий Назаров анонсировал гастроли за рубежом, передает Telegram-канал «НеМалахов. Сливки».
Издательство «Эксмо-АСТ» начнет выделять деньги на экранизацию книг российских авторов. Об этом сооб...
Стриминговая платформа Paramount+ продлила на второй сезон вестерн-сериал «1923», передает Deadline.
Во Франции скончался модельер Пако Рабан. Основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne ско...
Музей Победы в Москве возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2022 года.
Санкт-Петербург занял первое место в списке самых музейных городов России, передает пресс-служба Мин...
Российская рэп-рок-группа Anacondaz отменила ряд концертов в России.
Январь 2023 года установил рекорд по сборам за всю историю российского проката, передает «Бюллетень ...
В Италии неизвестные ограбили дом солиста рок-группы Pooh Роби Факкинетти, передает газета Corriere ...
Министр культуры России Ольга Любимова осмотрела перед открытием Международный центр реставрации в Г...
Врачи Боткинской больницы, куда госпитализирован народный артист России Борис Щербаков, рассказали о...
04.02.2023