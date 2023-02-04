Умер актер из «Полицейской академии» Джордж Робертсон

04.02.2023

Умер актер из «Полицейской академии» Джордж Робертсон

В Канаде скончался актер Джордж Робертсон, широко известный по роли в комедии «Полицейская академия», передает Deadline.

Робертсон скончался на 90-м году жизни в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто.

Джордж Робертсон начал карьеру в театре, работал на телевидении. В 1984 году получил приглашение на роль Генри Херста в комедийном фильме «Полицейская академия». Фильм имел большой успех и получил продолжение во франшизе. Актер появился в первых шести картинах.

Робертсона также можно увидеть в сериалах «ФБР», картинах-номинантах на «Оскар» «Аэропорт», «Норма Рэй», «Джон Кеннеди», где артист сыграл эпизодические роли.


Фото: кадр из фильма «Полицейская академия»