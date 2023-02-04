Участники из 10 стран примут участие в конференции Музея Победы о Сталинградской битве





Музей Победы проведет международную онлайн-конференцию о Сталинградской битве, передает пресс-служба учреждения.



Конференция «Подвиг Сталинграда. 80 лет бессмертия» пройдет 9 февраля при поддержке Россотрудничества.



Участниками конференции станут представители 10 стран, выступят представители музейного и научного сообществ, общественных и поисковых организаций, образовательных учреждений, ветераны.



«Участники расскажут о своих земляках — героях Сталинградской битвы, а также о вкладе народов Советского Союза в разгром нацизма», — говорится в описании мероприятия.



Онлайн-конференция будет доступна на сайте Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы