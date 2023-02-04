Уволенный из МХТ Назаров отправится на гастроли в Израиль





Актер Дмитрий Назаров анонсировал гастроли за рубежом, передает Telegram-канал «НеМалахов. Сливки».



Сообщается, что в гастрольном туре примет участие также супруга артиста Ольга Васильева.



Концерт актеров получил название «L’amour-мур, или Держава набекрень». В спектакль войдут авторские романсы, стихи и басни Назарова, а также «шлягеры на русском и французском языках, написанные до 24.02.2022 и после».



Гастрольный тур Назарова продлится весь март и включает шесть городов Израиля.





Ранее Дмитрий Назаров и его супруга были уволены из театра МХТ имени Чехова. По информации СМИ, увольнение Назарова и его жены связано с антироссийскими высказываниями артиста.









Фото: Дмитрий Назаров/YouTube