«Эксмо-АСТ» начнет финансировать экранизации книг российских авторов

По словам руководителя, на дебютный проект будет выделено 200 млн рублей.Для финансирования проектов будут использованы средства управляющей компании. Ожидается, что за счет компании в будущем будет покрываться до 25% стоимости кинопроизводства. Средства будут выделяться на условиях софинансирования на возмездной основе.Списки возможных проектов, в которых будет принимать участие издательство, будут составляться по итогам питчингов. Проекты отберет специальное жюри с участием представителей онлайн-платформ.