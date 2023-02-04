«Эксмо-АСТ» начнет финансировать экранизации книг российских авторов

04.02.2023

«Эксмо-АСТ» начнет финансировать экранизации книг российских авторов

Издательство «Эксмо-АСТ» начнет выделять деньги на экранизацию книг российских авторов. Об этом сообщил президент группы Олег Новиков, передает РБК.

По словам руководителя, на дебютный проект будет выделено 200 млн рублей.

Для финансирования проектов будут использованы средства управляющей компании. Ожидается, что за счет компании в будущем будет покрываться до 25% стоимости кинопроизводства. Средства будут выделяться на условиях софинансирования на возмездной основе.

Списки возможных проектов, в которых будет принимать участие издательство, будут составляться по итогам питчингов. Проекты отберет специальное жюри с участием представителей онлайн-платформ.



Фото: Pixabay.com