Paramount продлила сериал «1923» на второй сезон





Стриминговая платформа Paramount+ продлила на второй сезон вестерн-сериал «1923», передает Deadline.



По информации издания, для завершения истории режиссеру Тейлору Шеридану потребовался еще один сезон.



Сериал «1923» является приквелом «Йеллоустоуна» и рассказывает об одном из предыдущих поколений семьи Даттон. Действие фильма происходит в первой четверти XX века, когда в США происходят болезни, засуха, действует сухой закон, разворачивается Великая депрессия.



Главные роли в проекте играют Хелен Миррен, Харрисон Форд, Тимоти Далтон, Себастьян Роше, Роберт Патрик, Джером Флинн и другие.









Фото: кадр из фильма «1923»