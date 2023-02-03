На 89-м году жизни скончался французский модельер Пако Рабан





Скончался модельер Пако Рабан. Основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne скончался в возрасте 88 лет 3 февраля, передает французская газета Le Monde.



Издание отмечает, что новаторское видение и творческая свобода Пако Рабана повлияли на целое поколение модельеров.



Свою первую коллекцию «Двенадцать экспериментальных платьев» Пако Рабан представил в 1964 году. За ней последовала коллекция «Двенадцать непригодных для носки платьев», задуманная художником как манифест.



Дизайнер использовал в своих коллекциях разные материалы — пластик, металл, кружево, сухие цветы, экспериментировал с их комбинированием.



Пако Рабан стал первым, кто начал использовать на дефиле музыкальное сопровождение вместо зачитывания названий нарядов и их описания.



«Мои модели — это оружие. Когда вы застегиваете их наряд, вам кажется, будто вы слышите револьвер», — сказал дизайнер в интервью Maire Claire в 1967 году.









Фото: ru.wikipedia.org CC BY-SA 4.0