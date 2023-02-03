Музей Победы возглавил медиарейтинг музеев





Музей Победы в Москве возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2022 года. Об этом сообщалось в ходе панельной дискуссии на площадке «Музейных маршрутов России» в Рязани, сообщает пресс-служба музея.



Топ-3 медиарейтинга возглавили Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея. Рейтинг составлен по качественному показателю медиаиндекса, отражающего присутствие культурной площадки в инфополе.



В музее сообщили, что увеличению медиаиндекса в 2022 году способствовали ряд громких событий, включая старт акции «Свеча Памяти», вручение «Мечей Победы» городам воинской славы, Всероссийский школьный исторический форум «Сила — в правде!», первый Всероссийский форум «Школа Героя» и другие акции.









Фото: пресс-служба Музея Победы