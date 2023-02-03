Санкт-Петербург возглавил список самых музейных городов России





Санкт-Петербург занял первое место в списке самых музейных городов России, передает пресс-служба Министерства культуры России.



По словам главы Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, в последнее время наблюдается рост интереса к музеям.



«Развивая эту тенденцию, мы рассказываем о новой туристской географии Петербурга, которая включает, в частности, и современные, и классические музеи с обновленными выставками и экспозициями», — сказал Корнеев.



Второе место в рейтинге заняла Москва, на третьем месте — Севастополь.



По словам статс-секретаря — замминистра культуры России Аллы Маниловой, в Санкт-Петербурге развивается стратегическое направление «Новая культурная и туристская география», включающее выставочные пространства, арт-кластеры, креативные мастерские, творческие лаборатории и другие интересные места.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России